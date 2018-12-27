لهذه الأسباب وفد برلماني مصري يزور السودان

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الاحتجاجات

المجال التشريعي

كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان السوداني الدكتور محمد مختار، عن زيارة مرتقبة لوفد برلماني مصري لبلاده خلال الأيام المقبلة، مضيفًا أنه بحث مع السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى، الترتيبات اللازمة لزيارة الوفد.

من جانبه، أوضح السفير المصري بالخرطوم، أن زيارة الوفد البرلماني المصري تهدف إلى بحث التعاون في المجال التشريعي والرقابي، مؤكدًا حرص مصر على التواصل بين الجانبين في المجالات كافة.

وذكر أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان السوداني، استعرض خلال اللقاء، سبل تطوير العلاقات بين الخرطوم والقاهرة، وإنفاذ الاتفاقيات السياسية والأمنية والتشريعية الموقعة بين الجانبين.

وتأتي هذه الزيارة، في الوقت التي تشهد فيه السودان احتجاجات ضد الرئيس السوداني عمر البشير ونظامه؛ بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية ومعاناة الشعب جراء ذلك.

شادية خضير، عضو لجنة الشؤون العربية، قالت إن الهدف من الزيارة تقوية العلاقات وتبادل الخبرات بين البلدين في كافة المجالات، مضيفًة أن الوضع مع السودان اختلف عما سبق.

وأوضحت «خضير»، في تصريحات لـ«المصريون»، أن السودان تمثل أهمية كبرى لمصر، خاصة أنها في السابق كانت ومصر قطعة واحدة، ومن ثم العلاقات بين هاتين البلدين تختلف عن العلاقات مع الدول الأخرى.

عضو لجنة الشؤون العربية، لفتت إلى أن البرلمان يحاول بحث التبادل التجاري بين الدولتين ونقل الخبرات الصناعية والزراعية من وإلى كلتا الدولتين، متابعة «كل دولة يوجد بها خبرات مختلفة في كل المجالات، وبالتالي تبادلها سيساعد على تحسين الأداء وتطويره بما يعود بالمكاسب على الوضع الاقتصادي».

ونوهت بأن المجلس خلال الفترة الماضية، حاول بحث أسباب توقف القطار الذي يربط السودان بمصر وكيفية إعادة تشغليه، لافتًة إلى أنه من المتوقع فتح ذلك الملف، للوقوف على الأسباب ومحاولة حلها.

وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد أكثر من زيارة للسودان، خاصة أنها تربطه بمصر رابط شرياني، مستطردة: «نريد أن تستفيد كل دولة من الأخرى سواء في المجال الصناعي أو الثروة السمكية أو غيرها».

أما، المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، قال إن السودان يعتبرها معظم المصريون بلدهم الثاني، ومن ثم من الضروري تقوية العلاقات معها، وإزالة كل أسباب الخلاف أو أي أمر قد ينجم عنه تعكير صفو العلاقات.

وأوضح «مسعود»، لـ«المصريون»، أن الوفد المرتقب للسودان في الغالب سيناقش الملفات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية، معتبرًا أن السودان يمكن أن تمثل مزرعة للعالم العربي بأكمله.

عضو مجلس النواب، أوضح أن الوفد سيناقش تأمين الحدود بين الدولتين والسيطرة عليها وكذلك الهجرة غير الشرعية وكيفية الحد منها، مشددًا على ضرورة التكامل بين الدولتين في كافة المجالات والملفات.


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