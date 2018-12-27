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للمتغيبين عن الجلسات

اتجاه لاقتطاع جزء من أجور البرلمانيين

الحياة السياسية

مجلس النواب
مجلس النواب

حسن علام

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البرلمان

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الجلسات

المغربي

النواب المتغيبين

سيرًا على خطى البرلمان المغربي، طالب برلمانيون، بمحاسبة النواب الذين يتغيبون عن المجلس لأكثر من ثلاث جلسات، وخصم جزء من بدل الجلسات الذين يحصلون عليه نظير حضورهم، خاصة أن ذلك سيساعد على ضبط أداء العمل البرلماني، وإنجاز بعض المهام الملقاة على عاتق المجلس.

وأمس، قرر رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، الاقتطاع من أجور البرلمانيين الذين يتغيبون عن جلسات البرلمان دون عذر أو ترخيص سابق، طبقا لأحكام الدستور.

وأعلن البرلمان المغربي، في الجلسة الأسبوعية العمومية، أسماء البرلمانيين الذين اُتخذ في حقهم قرار الاقتطاع بعد تغيبهم عن ثلاث جلسات تشريعية خلال الدورة الحالية، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وفي المغرب، رحّب نشطاء مواقع التواصل الاجتماع بقرار الاقتطاع، معتبرين أن هذا يشجع البرلمانين على العمل، ويحفز الأحزاب السياسية على ضبط نوابها بالعمل البرلماني وبمراعاة هموم المواطنين.

بدير عيد العزيز، عضو مجلس النواب، قال إن هناك آلية موجودة بالفعل تنص على أن من يتغيب أكثر من ثلاث جلسات يوجه إليه إنذار، وإذا تكرر عدم الحضور لأكثر من ذلك يحول للجنة القيم، والتي تبدأ بدورها في إجراء تحقيقات معه.

وخلال حديثه لـ«المصريون»، أضاف «عبد العزيز»، أن تلك الآلية غير مفعلة حاليًا ولا يتم العمل بها، مطالبًا المعنيين بتفعيلها؛ لاسيما أن الغياب له تأثيرات سلبية، إذ يعطل في بعض الأحيان الجلسات؛ نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني.

عضو مجلس النواب، أشار إلى ضرورة تواجد الوزراء داخل المجلس بشكل مستمر، مقترحًا أن يحضر للمجلس كل يوم وزيران أو ثلاثة، ما سيترتب عليه عدم ترك النواب للجلسات؛ لإنهاء بعض المصالح أو الأوراق في الوزارات المختصة.

وتابع: «كل وزارة لها مندوبون داخل المجلس، لكن هؤلاء المندوبين لا يمكنهم إنهاء ما يحتاجه النواب، وإنما يقتصر دورهم على جمع الطلبات، وبالتالي يضطر النائب الذهاب إلى الوزارة بنفسه لإنهاء ما يحتاج، لكن إذا تم الأخذ بالمقترح السابق ستحل هذه الإشكالية وبالتالي سيسهل الأمر على النواب وسيظلون بالمجلس حتى آخر اليوم».

ونوه بأن هذه المشكلة تعرضت لها روسيا أيضًا –أي تغيب النواب- فاضطرت إلى تفعيل هذه الآلية، الأمر الذي نتج عنه حضور أغلبية النواب وحل جزء من المشكلة، معتبرًا الحضور في المقام الأول والأخير التزامًا أدبيًا من النائب، وشعوره بالمسئولية الملقاة على عاتقه.

أما، الدكتورة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، قالت إنه لا مانع من تطبيق تلك الآلية على جميع النواب، مضيفة أن المجلس منذ بدء دور الانعقاد الأول يخصم بدل الجلسات من النواب الذين لا يحضرون أو لا يبصمون، وهذه مسألة لا تغضب أحدًا.

وأوضحت «درويش»، لـ«المصريون»، أن غالبية النواب يتواجدون مع بدء الجلسات، غير أنهم يضطرون بعد ذلك إلى الخروج لإنهاء بعض الأوراق أو المصالح المتعلقة بدوائرهم.

وأثنت عضو مجلس النواب على ما قام به رئيس مجلس النواب المغربي، مستطردة «هذه قضية لا تزعل أحد من يحضر».


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