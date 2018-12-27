تراجع الصيد غير القانوني للفيلة في كينيا

27 ديسمبر 2018 - 10:20 م

أعلنت هيئة الحياة البرية في كينيا، الخميس، أن البلاد سجلت انخفاضا بنسبة 50% في عدد حالات الصيد غير القانوني للفيلة هذا العام مقارنة بالعام السابق.



وأوضحت الهيئة، عبر بيان، أن عدد الفيلة التي تم اصطيادها بشكل غير قانوني خلال 2018، بلغ 40 فيلًا فقط، مقارنة بـ80 في 2017.



وأوضحت بيانات الهيئة أن كينيا فقدت 396 فيلا خلال 2018 مقارنة بـ727 فيلا فقدتها في 2017. وتعود أسباب فقدان هذا العدد من الفيلة إلى عوامل عدة منها: الصيد الجائر، والموت جراء المرض والجفاف والغرق وصراعات الحياة البرية والحوادث والشيخوخة.



وتشهد أعداد الفيلة في كينيا تناقصا مستمرا بسبب الصيد غير القانوني الذي يمارسه صيادون من أجل الحصول على أنيابها (العاج) التي تُباع بأثمان غالية في الأسواق العالمية.

