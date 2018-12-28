  • الجمعة 28 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:59 ص
بحث متقدم
أبو تريكة : هذه أسباب سوء الظن بالله

أبو تريكة: هذه أسباب سوء الظن بالله

محكمة الاسرة

سيدة تخلع زوجها: "مش نضيف وبينام بالجزمة"

صورة من الفيديو

القصة الكاملة لـ"نوران" وصديقتها المثلية

مصر للطيران

"مصر للطيران" تحدث أسطولها بـ 45 طائرة

أنور السادات

هذا القرار قضى على حياة السادات

البرلماني سعيد حساسين

"حساسين" يحرج وزير الآثار

الخشن

وفاة النائب البرلماني محمود الخشن

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

"الجبلاية" يوقف قيد الزمالك والإسماعيلي

تركي آل الشيخ

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد إعفائه من منصبه

الدولار

تعرف علي أسعار الدولار في البنوك

حملات أمنية مكبرة لمواجهة الخارجين عن القانون

قضايا وحوادث

حملات امنية
حملات امنية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

ضبط 33 متهما و6 آلاف مخالفة بالجيزة

#

"الداخلية" تضبط 150 طن بطاطس احتكرها التجار

#

"الداخلية": ضبط 20 قطعة سلاح و5 قضايا مخدرات وتنفيذ 910 أحكام

#

ضبط 19 شخصًا يمارسون البلطجة

حملات امنية

حملات مكثفة

حملات فى القاهرة والجيزة

نفذت الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن القليوبية والغربية، حملات أمنية انضباطية مكبرة لمواجهة كافة صور الخروج على القانون، وتحقيق الانضباط، وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق دوائر أقسام ومراكز المحافظتين لإحكام

وأسفرت الجهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، عن ضبط (4 قطع سلاح ناري، 13 قضية مخدرات، 30 قضية تموينية، 1003 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 7091 حكما قضائيا).

وفى الغربية، وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية حملة أمنية وانضباطية مكبرة، تمكنت خلال خلال 24 ساعة الأخيرة، من ضبط (7 قطع سلاح ناري، 5 قضايا مخدرات، 21 قطعة سلاح أبيض، 52 قضية تموينية، 604 مخالفات مرافق، 13 قضية بيئة، 714 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 4031 حكما قضائيا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كافة الوقائع وباشرت النيابات المختصة لتولى التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تطورات بمهرجان اعتزال «عماد متعب»
» حملات أمنية مكبرة لمواجهة الخارجين عن القانون
» "القابضة للمطارات" تعلن موعد افتتاح مطار العاصمة الإدارية
» ضبط 3 أطنان شاى مجهول المصدر
» العين الإماراتي يخطف لقب أفضل عربي من الأهلي
» "الكاف" يجري قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
» الطماطم في المنام خير وسعادة
» وفاة أقدم محارب أمريكي عن عمر 112 عاماً
» "لاسارتي" يعود للقاهرة لقيادة الأهلي.. رسميا
» الزمالك يستضيف بتروجت لتأمين صدارة الدوري
» طقس اليوم بارد والصغرى تسجل 10 درجات

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي