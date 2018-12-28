تأخر 3 رحلات عن الإقلاع بمطار القاهرة تعرف على السبب

28 ديسمبر 2018 - 11:21 ص

تأخرت عن إلاقلاع 3 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل من مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وقالت مصادر بمطار القاهرة أن رحلة الخطوط الكويتية 1544 المتجهة الى الكويت ورحلة الخطوط المصرية العالمية 5340 المتجهة إلى مدريد ورحلة الخطوط اير كايرو 475 المتجهة إلى جدة تأخروا عن المواعيد المقررة لهم بجدول التشغيل، وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وأشارت إلى أن حركة الملاحة الجوية لم تتأثر بسوء الأحوال الجوية، وأنه تم تكثيف الاستعدادات للتعامل مع أى حالة طارئة تنتج عن حالة الطقس.