اتفاقية بين مصر والصين بـ1.2 مليار دولار

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وزير النقل

متابعات : حنان حمدتو

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الصين

هشام عرفات

قطار مكهرب

متررو الانفاق

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن  الهيئة القومية للأنفاق، عقدت خلال الأسبوعين الماضيين اجتماعات مكثفة مع وفد من بنك إكزيم الصيني الممول لمشروع القطار الكهربائي «السلام– العاصمة الإدارية– العاشر من رمضان»، والممتد بطول 67 كم و11 محطة، بشأن التوافق على كل النقاط المتعلقة بالاتفاقية التنفيذية مع البنك لتوفير قرض ميسر قيمته 1.2 مليار دولار يغطى تكلفة المشروع.

وأضاف وزير النقل انه تم الإنتهاء من كل ما يتعلق بأعمال تحويل المرافق من مياه وصرف وكهرباء وغيرها، كما تم الانتهاء من كافة دراسات وتصميمات المشروع بالإضافة إلى إنتهاء كافة الإجراءات التنسيقية الخاصة بتوفير المساحات والأراضى المطلوبة لمسار المشروع ومحطاته مع وزارة الإسكان ووزارة الدفاع.

وأشار أن 5 شركات مقاولات مصرية تشارك في تنفيذ المشروع، موضحا أن هذه الشركات ستنفذ الأعمال المدنية والسكة والاسوار بينما ستبدأ الشركة الصينية في أعمال الإشارات والاتصالات والتحكم عقب ذلك، بجانب تصنيع وتوريد 22 قطارا، لافتا إلى أنه من المخطط الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع بالكامل خلال عامين من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع مع شركة أفيك الصينة.

ويخدم المشروع المدن الجديدة بشرق القاهرة (السلام - العبور - المستقبل - الشروق - بدر - العاشر من رمضان)، حتى يصل إلى العاصمة الإدارية، مضيفا أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على كل النقاط وان الاتفاقية التنفيذية سيتم توقيعها مع رئيس البنك خلال النصف الأول من يناير القادم، لافتا إلى أن الجانبين المصري والصينى وقعا اتفاقية إطارية لاستكمال القرض، إلى 1.2 مليار دولار بدلا من 739 مليون دولار


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