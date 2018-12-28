  • الجمعة 28 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:04 م
بحث متقدم
الشرطة

قوات الشرطة تحاصر مسجد الإمام المهدي

أرشيفية

تفاصيل انتقام عامل من عشيق طليقته: "أحرق عضوه الذكرى"

صور بشار تملأ مطار بورقيبة

صور بشار تملأ مطار بورقيبة.. أول رحلة من دمشق لتونس

الأهلي

أول الراحلين عن النادي الأهلي يناير المقبل

ترامب هرب من التجنيد بتقرير طبي مزور

ترامب هرب من التجنيد بتقرير طبي مزور

الإعلامي عزمي مجاهد

مجاهد: أبو الهول كان حزين و ابتسم بزيارة السيسي

هشام عرفات وزير النقل

اتفاقية بين مصر والصين بـ1.2 مليار دولار

كاف

قناة مفتوحة تبث قرعة "كاف" لدوري أبطال إفريقيا

شريف عامر

لأول مرة.. وصلة رقص لـ"شريف عامر" علي الهواء

أبو تريكة : هذه أسباب سوء الظن بالله

أبو تريكة: هذه أسباب سوء الظن بالله

طريقة جديدة للتصفح عبر "إنستجرام"

الصفحة الأخيرة

انستجرام
انستجرام

متابعات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

«هنيدي» ينشر صورة تجمعه بـ«الهضبة»

#

شاهد.. سما المصري: "أنا بقرة بجد"

#

بالفيديو.. تعرف على طريقة حجز القطارات عبر الهاتف

#

شاهد.. "هيفاء" تلغى التعليقات من على صورة ساخنة لها

انستجرام

المستخدمين

الاندبندت

نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، تقريرًا عن تغير تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام" بعض الاستخدامات على الطريقة التي يتصفح بها رواد الموقع حساباتهم؛ بدلًا من التمرير من أعلى لأسفل سيكون التمرير جنبًا إلى جنب.

وأبلغ المستخدمون في جميع أنحاء العالم أن التطبيق قد تحول، وأنهم ينقرون الآن على المشاركات بالطريقة نفسها التي يفعلون بها القصص، بدلًا من الحركة التقليدية إلى الأعلى والأسفل .

في حين تظهر رسالة تخبر المستخدمين بالتغيير في التطبيق، وهي عبارة عن : "تعرف على الطريقة الجديدة للانتقال خلال صور ومنشورات الأصدقاء"، وكان هذا التغيير قد تم تطبيقه بالتطبيق أمس الخميس في المملكة المتحدة، وجار تطبيقه على باقي البلدان.

ويبدو أن هذه الميزة هي محاولة لتقليد النجاح الهائل الذي حققته ميزة قصص Instagram ، التي يستغلها الأشخاص عن طريق الذهاب جانبيًا، ربما أصبحت القصص أسرع وسيلة إعلامية نموًا على الإطلاق ، وهي نفسها الآن ضعف حجم منافستها سناب شات.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الحكومة: إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا تضم 4317 مصنعًا
» طريقة جديدة للتصفح عبر "إنستجرام"
» "تريكة" يقود منتخب أفريقيا
» ضبط شبكة دعارة داخل مزرعة في الغربية
» تطورات بمهرجان اعتزال «عماد متعب»
» حملات أمنية مكبرة لمواجهة الخارجين عن القانون
» "القابضة للمطارات" تعلن موعد افتتاح مطار العاصمة الإدارية
» ضبط 3 أطنان شاى مجهول المصدر
» العين الإماراتي يخطف لقب أفضل عربي من الأهلي
» "الكاف" يجري قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
» الطماطم في المنام خير وسعادة

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • عصر

    02:47 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي