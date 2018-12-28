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"نيويورك تايمز":

ترامب هرب من التجنيد بتقرير طبي مزور

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ترامب هرب من التجنيد بتقرير طبي مزور
ترامب هرب من التجنيد بتقرير طبي مزور

عبد القادر وحيد- متابعات

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تقرير طبى

حرب فيتنام

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، سرًا جديدًا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ادعت فيه أنه هرب من التجنيد في الجيش في حرب فيتنام.

وأضافت الصحيفة، أن "ترامب" تمكن من التهرب من التجنيد في الجيش عام 1960، بسبب علاقات والده، الذي كان يعرف طبيب عظام قام بوضع تشخيص طبي مزور لنجله دونالد ترمب.

وقالت نيويورك تايمز في ادعائها، إنها استقت المعلومات من بنات طبيب العظام "لاري براونشتاين"، الذي توفي في عام 2007.

وبحسب ما نقلته عن بنات طبيب العظام  فإن والدهن غالبا ما تحدث عن تقديمه خدمة لإمبراطور البناء فريد ترامب (1905-1999)، وكيف أنه وضع تشخيصا زائفا لابنه (دونالد)، يؤكد أن لديه زوائد عظمية في ساقيه، حيث أدرج في ذلك الوقت، هذا المرض في قائمة تسمح قانونيا بإسقاط الخدمة العسكرية.

وأوضح أن التشخيص الزائف وضع لدونالد ترامب في عام 1968، أثناء ذروة الحرب في فيتنام (1955-1975).

يذكر أنه قبل ذلك التشخيص الطبي الذي أعفى ترامب من الخدمة العسكرية ، كان قد حصل أربع مرات على تأجيل الخدمة العسكرية بسبب الدراسة.



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