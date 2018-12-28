تفاصيل انتقام عامل من عشيق طليقته: "أحرق عضوه الذكرى"

28 ديسمبر 2018 - 01:00 م

أدلى المتهم بقتل عشيق طليقته فى الجيزة بتفاصيل مروعة عن الحادث، قائلًا:" كان لازم يموت.. خلى مراتى تطلق منى.. حرقت عضوه الذكرى وقتلته انتقمت منه زي ما خلى مراتي تطلق".

يروى المتهم عمرو.ع - 26 سنة قائلًا:" فكرت فى طريقة للانتقام، وبدأت عندما قابلته فجر الجمعة الماضية وطلبت منه توصيلى إلى الشقو واستجاب بالفعل ثم، طلبت من الصعود لتناول سيجارة حشيش، وعندما صعد باغته وسقط على الأرض فى حالة إغماء، ثم قيدته وربطته من إيده وقدمه، وكممت فمه بلاصق، وأخدت كمية من البنزين من التوك توك اللي كان بيشتغل عليه، وسكبت عليه البنزين، وولعت في عضوه التناسلي حيا وفي جسده".

وأوضح:"هممت بالخروج من المنزل سريعًا وعندما سأل الجيرن قلت لهم حريق سجادة.. لكنى كنت أعلم أن الأمور ستضح"بس مكنتش زعلان ولا خايف، المهم إني أخدت حقي منه وولعت فيه زي ما حرق قلبي، وخلى مراتي تسيبني".

وعقب الانتهاء أصدرت نيابة حوادث جنوب الجيزة، بإشراف المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول قرارا بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، وذلك بعدما تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية، وتحريات المباحث النهائية حول الواقعة.