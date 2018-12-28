"الأعلى للإعلام" يطالب بجمع شكاوى الصحفيين والإعلاميين

28 ديسمبر 2018 - 02:21 م

خاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ماسبيرو ونقابة الصحفيين والإعلاميين بضرورة حصر المشاكل التى يتعرض لها أى صحفي أو إعلامي، ومنعه من أداء عملة أو تعرضه لأى ضغوط وكذلك عما إذا كان تم حجب برنامج أو مقال لكتاب الرأي .

ووجه المجلس الخطابات الى كلا من رئيس قطاع التليفزيون، ورئيس الإذاعة، ونقيب الصحفيين، ونقيب الإعلاميين، وينتظر المجلس الرد من الجهات على أى وقائع.

وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام فى بيان له إن اللجنة ناقشت عدد من الشكاوي ضد 20 موقعا إلكترونيا خاصة بترويج الأكاذيب، منهم شكاوى جامعة جنوب الوادي، حيث نقل عدد من المواقع أخبارا دون التأكد من صحتها أو معقوليتها، حيث تناول الخبر المذكور، الذي حققت فيه اللجنة، إقامة حفل للرذيلة داخل أحد مدرجات الجامعة كما رصدت اللجنة 7 مواقع إخبارية نقلت الخبر المفبرك دون التأكد من صحته.

وأوضح شوقى أن اللجنة أوصت بالتقرير الذى ترفعه إلى المجلس بتوقيع غرامة قدرها 250 ألف جنيه، على كل موقع روج لهذه الأكذوبة، ويتساوى في ذلك الموقع الذي فبرك الخبر من الأساس، والمواقع الستة التي نقلت عنهم هذا الخبر، وهي "ملتقى جامعة جنوب الوادي، عاجل قنا، التحرير، شبابيك، ايجي سعودي، الدستور المصري، قنا الريف".

وأضاف ان الشكوى التي قدمتها جريدة الجمهورية ضد موقع "الجمهورية اليوم"، الجمهورية اليوم دوت كوم، الجمهورية اليوم المصرية، فقد أوصت اللجنة بإنذار المواقع الثلاثة وإزالة شعار جريدة الجمهورية وإلغاء كل ما يدلس ويخدع الجمهور، وذلك خلال أسبوع من تاريخه ، وأوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية للازمة في حالة عدم امتثال المواقع الثلاثة للإنذار، وذلك حماية لحقوق الملكية الفكرية.

وتابع هناك أيضًا شكوى مقدمة من شركة بترول بلاعيم ضد أحد صحفيي جريدة الفجر، وتم حفظها لعدم الاختصاص، حيث لا تنصب على موضوع إعلامي وبالنسبة لباقي المواقع الإخبارية، فهناك 4 مواقع، وجد فيها أخبار مغلوطة عن أسعار الطاقة، وهي "بوابة عالم الطاقة، التحرير، موتورز بلس، البوابة أعمال"، حيث أوصت اللجنة بتوقيع غرامة قدرها 250 ألف جنيه على 3 مواقع من هذه المواقع المخالفة، وإرسال إنذار للموقع الرابع، وذلك لقيامهم بتحديد أسعار ومواعيد الزيادات على لسان مجهولين، ونشر أخبار دون التأكد من صحتها، ما يثير البلبلة والرأي العام.

أما بخصوص الشكوى المقدمة من أحمد شوبير ضد أحد برامج قناة الحدث اليوم، أوصت اللجنة بإلزام البرنامج بتقديم اعتذار لشوبير عن الإهانات التي تعرض لها من خلال نشر تويتة منسوبة إلى الأخير دون التأكد من صحتها، واستمر البرنامج المذكور في إطلاق الاتهامات له حتى بعد علمه بأن التويتة غير صحيحة ،كما أوصت اللجنة بتقديم إنذار إلى البرنامج المذكور ستاد الزمالك.