"الأرصاد" تحذر من رحلات "سانت كاترين".. تعرف على السبب

28 ديسمبر 2018 - 02:29 م

أعلنت محافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ القصوى تزامنا مع عدم استقرار حالة الطقس التي ربما تصل إلى الانخفاض تحت الصفر في إحدى مدنها ليلًا.

وقال المهندس علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر إن المدينة تشهد موجة من الصقيع تصل درجة الحرارة فيها إلى أقل من 12 مئوية بعد منتصف الليل، مشيرا إلى أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لهطول الأمطار.

وأكد المهندس خالد سلامة رئيس مدينة سانت كاترين أن المدينة تشهد انخفاض شديد في درجات الحرارة تصل نهارا إلى 7 مئوية وليلا تحت الصفر.

وأكد رئيس مدينة سانت كاترين أن حركة السياحة بالمدينة لم تتأثر بانخفاض درجة الحرارة وتشهد إقبال السائحين من دول "أوكرانيا وبلغاريا وباكستان والهند واليونان وبعض الدول العربية لافتا أن المدينة استقبلت اليوم 250 من مختلف الجنسيات.

وأوضح أن السياح حريصون علي زيارة دير سانت كاترين وجبل موسى وجبل المناجاة ومحمية سانت كاترين والمخيمات البدوية وتناول الطعام البدوي رغم انخفاض درجات الحرارة.



