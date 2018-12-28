"عبد الحفيظ" يمثل الأهلي بقرعة دوري أبطال أفريقيا

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كلف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بحضور مراسم قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها السادسة مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة.

 ويحضر مندوبين عن الأندية الـ16 التي تأهلت بشكل رسمي وهي؛ «الأهلي، والإسماعيلي والترجي التونسي، والإفريقي التونسي وأورلاندو بايريتس وصن داونز الجنوب إفريقي، والوداد البيضاوي المغربي، ومازيمبي الكونغولي، وأسيك ميموزا الإيفواري ولوبي ستارز النيجيري، والقسنطيني الجزائري، وشبيبة الساورة الجزائري وبلاتينيوم الزيمبابوي، وسيمبا التنزاني، وفيتا كلوب الكونغولي، وحوريا الغيني».


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