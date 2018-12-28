» بالصور.. أول خطبة موجهة للصم والبكم

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خطبة صم وبكم
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متابعات- حنان حمدتو

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قنا

صم وبكم

مجلس قومي للمرأة

شهد مسجد ناصر بوسط مدينة قنا أول خطبة جمعة بلغة الإشارة للصم والبكم، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان، المحافظ ، وعدد من القيادات التنقيذية والتى جاءت بعنوان حاجتنا إلى الدين وضرورة محاسبة النفس، والامتثال لتعاليم الدين الوسطى. 

وتقدمت أسماء رمزى القيادية بالمجلس القومى للمرأة بقنا بلجنة ذوى الاحتياجات الخاصة بطلب للمحافظ بضرورة تخصيص مساجد لذوى الاحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم، نظرا لانتشار بعض السلبيات بأوساطهم تحتاج لتقويم من قبل وعاظ الأوقاف.




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