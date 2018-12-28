"صلاح" ينتصر على "ماني" ويخطف "أفضل أفريقي"

28 ديسمبر 2018 - 02:41 م

حصد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي لقب أفضل لاعب أفريقي لعام 2018 من مجلة "jeuneafrique " التى تصدر فى العاصمة الفرنسية "باريس".

وقالت المجلة عن محمد صلاح، "على الرغم من أن اللاعب المصرى لم يحصد أية ألقاب جماعية مع ليفربول ومنتخب مصر فى 2018، إلا أن بصماته كانت حاضرة، بعدما قاد منتخب الفراعنة للصعود إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2018 بتسجيله 4 أهداف فى آخر 3 مباريات، كما توج بلقب هداف الدورى الإنجليزى فى الموسم الماضى بتسجيله 32 هدفاً، فيما سجل هدف تأهل ليفربول لدور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا فى شباك نابولى الإيطالى".

وجاء ساديو مانى نجم منتخب السنغال وليفربول الإنجليزى فى المركز الثانى، والسنغالى كاليدو كوليبالى مدافع نابولي الإيطالي في المركز الثالث، وحكيم زياش لاعب منتخب المغرب وأياكس أمستردام الهولندى فى المركز الرابع، وألفريدو بن محمد لاعب منتخب جزر القمر والنجم الأحمر الصربى فى المركز الخامس.