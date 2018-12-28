تفاصيل المكالمة السرية التي غيرت الحرب في "سوريا"

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أردوغان

تركيا

ترامب\

قال مسئول تركي لوكالة رويترز أن اتصال هاتفي دار بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الرابع عشر من ديسمبر غيرت من مجريات الأحداث بشكل كبير في المشهد السوري على الحدود المشتركة بين دمشق وأنقرة.

وكان قرار ترامب سحب القوات الأمريكية مفاجئا، ليس للقوى الإقليمية والدولية فحسب، بل للمسؤولين الأمريكيين أنفسهم، ولعب دورا كبيرا في استقالة وزير دفاعه جيمس ماتيس.

وقال المسؤول التركي إن ترامب سأل أردوغان في تلك المكالمة: "هل تستطيع تطهير سوريا من داعش (تنظيم الدولة) إذا سحبنا قواتنا من هناك؟" فرد أردوغان: "نعم نستطيع"، ليقول له ترامب: "إذن فلتفعلها أنت" وأصدر ترامب أوامره لمستشاره للأمن القومي جون بولتون الذي كان مشاركا في المكالمة على الفور: "عليك البدء في العمل على سحب القوات الأمريكية من سوريا".

ويضيف المسؤول التركي، وهو واحد من خمسة مسؤولين أتراك تحدثوا لرويترز عن تفاصيل تلك المكالمة، أن قرار ترامب كان غير متوقع على الإطلاق بالنسبة للرئيس التركي. "كلمة مفاجأة غير كافية لوصف الموقف".



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