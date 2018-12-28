  • الجمعة 28 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:02 م
بحث متقدم
رمضان صبحي

رسميًا.. رمضان صبحي في الأهلي

صلاح

"صلاح" ينتصر على "ماني" ويخطف "أفضل أفريقي"

تركيا

تفاصيل المكالمة السرية التي غيرت الحرب في "سوريا"

الشرطة

قوات الشرطة تحاصر مسجد الإمام المهدي

أرشيفية

تفاصيل انتقام عامل من عشيق طليقته: "أحرق عضوه الذكرى"

محمد صلاح

"صلاح" يتصدر قائمة الأكثر تسجيلًا في "البريميرليج"

صور بشار تملأ مطار بورقيبة

صور بشار تملأ مطار بورقيبة.. أول رحلة من دمشق لتونس

الأهلي

أول الراحلين عن النادي الأهلي يناير المقبل

ترامب هرب من التجنيد بتقرير طبي مزور

ترامب هرب من التجنيد بتقرير طبي مزور

الإعلامي عزمي مجاهد

مجاهد: أبو الهول كان حزين و ابتسم بزيارة السيسي

"البريد المصري": 36 خدمة للمحليات عبر مكاتب الهيئة

آخر الأخبار

الصغير
الصغير

متابعات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

تعرف علي أسعار الدولار

#

سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء

#

سعر الدولار في البنوك

#

سعر الدولار في البنوك اليوم

المحليات

الهيئة القومية للبريد

عصام الصغير

أكد عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن تقديم خدمات المحليات عبر مكاتب البريد يأتى فى إطار دعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد من خلال ميكنة الإجراءات والخدمات الأساسية واستكمالًا لجهود البريد المصري نحو تطوير الخدمات الجماهيرية للمواطنين لتيسير حصولهم علي الخدمات التي تقدم من خلال العديد من الهيئات والمصالح الحكومية وتقديمها عبر مراكز الخدمات البريدية ليكون البريد المصرى الاختيار الأول للمواطن وليصبح منصة لتقديم الخدمات الحكومية.

وقال الصغير فى بيان له  أن إطلاق الخدمة في محافظة الإسكندرية بمنطقتي بريد الإسكندرية وبرج العرب سيكون كمرحلة أولى تمهيدًا لتعميم الخدمة على مستوى الجمهورية،لافتا إلى أن الخدمة تتيح للمواطنين طلب الحصول على العديد من خدمات المحليات والتي تصل إلى 36 خدمة عبر مكاتب البريد، حيث سيتم تسجيل بيانات المواطن المستفيد واستلام المستندات اللازمة وتحصيل رسوم الخدمة بمكتب البريد على أن يتم تسليمها إلى مركز المعالجة المركزي المشترك بين بالبريد والمحليات والكائن بمحافظة الإسكندرية وبعد إنهاء الإجراءات يتم إعادة تسليم المصدرات إلى المواطن في محل إقامته أو في مكتب البريد بحسب العناوين المدرجة في الطلبات ويمكن للمواطن متابعه الطلب عن طريق تطبيق الموبيل أو الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأوضح رئيس البريد أن خدمة المحليات التى تقدمها الهيئة تشمل العديد من الطلبات ومنها طلبات ترميم العقارات وطلبات الحفر وطلبات الحصول علي وحدات سكنية وطلبات ترخيص تأجير شواطئ وطلب معاينة عقار آيل للسقوط وطلب اقرار التنازل عن وحدة سكنية وطلب تجديد ترخيص مصعد جديد وطلب الحصول علي صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالمحليات "التراخيص أو الرسومات الهندسية أو قرارات الإزالة" وطلب استخراج بيان سداد مخالفات اشغال الطرق وطلب استخراج شهادات إتمام أعمال الترميم أو الهدم.

بالإضافة إلى طلب إدخال المرافق للمباني القديمة وطلب ترخيص إقامة شبكة محمول على أسطح العقارات وطلب تقنين أملاك أميرية وطلب ترخيص محال "تجاري أو صناعي" هذا بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي ستساهم في تخفيف العبء عن المحليات مشيرًا إلى أنه تم تقديم هذه الخدمة الجديدة بأحدث الأنظمة والأجهزة الإلكترونية المتطورة مما يؤدي إلى سرعة تقديم الخدمة وتوفير الوقت والجهد علي المواطنين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. أول خطبة موجهة للصم والبكم
» سيدة تتهم طليقها باغتصاب ابنتهما في الجيزة
» التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة بتروجت
» "الأعلى للإعلام" يصدر تقريره نصف السنوي الأسبوع المقبل
» الحكومة: إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا تضم 4317 مصنعًا
» طريقة جديدة للتصفح عبر "إنستجرام"
» "تريكة" يقود منتخب أفريقيا
» ضبط شبكة دعارة داخل مزرعة في الغربية
» تطورات بمهرجان اعتزال «عماد متعب»
» حملات أمنية مكبرة لمواجهة الخارجين عن القانون
» "القابضة للمطارات" تعلن موعد افتتاح مطار العاصمة الإدارية

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • مغرب

    05:05 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي