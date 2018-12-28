"البريد المصري": 36 خدمة للمحليات عبر مكاتب الهيئة

28 ديسمبر 2018 - 02:48 م

أكد عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن تقديم خدمات المحليات عبر مكاتب البريد يأتى فى إطار دعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد من خلال ميكنة الإجراءات والخدمات الأساسية واستكمالًا لجهود البريد المصري نحو تطوير الخدمات الجماهيرية للمواطنين لتيسير حصولهم علي الخدمات التي تقدم من خلال العديد من الهيئات والمصالح الحكومية وتقديمها عبر مراكز الخدمات البريدية ليكون البريد المصرى الاختيار الأول للمواطن وليصبح منصة لتقديم الخدمات الحكومية.

وقال الصغير فى بيان له أن إطلاق الخدمة في محافظة الإسكندرية بمنطقتي بريد الإسكندرية وبرج العرب سيكون كمرحلة أولى تمهيدًا لتعميم الخدمة على مستوى الجمهورية،لافتا إلى أن الخدمة تتيح للمواطنين طلب الحصول على العديد من خدمات المحليات والتي تصل إلى 36 خدمة عبر مكاتب البريد، حيث سيتم تسجيل بيانات المواطن المستفيد واستلام المستندات اللازمة وتحصيل رسوم الخدمة بمكتب البريد على أن يتم تسليمها إلى مركز المعالجة المركزي المشترك بين بالبريد والمحليات والكائن بمحافظة الإسكندرية وبعد إنهاء الإجراءات يتم إعادة تسليم المصدرات إلى المواطن في محل إقامته أو في مكتب البريد بحسب العناوين المدرجة في الطلبات ويمكن للمواطن متابعه الطلب عن طريق تطبيق الموبيل أو الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأوضح رئيس البريد أن خدمة المحليات التى تقدمها الهيئة تشمل العديد من الطلبات ومنها طلبات ترميم العقارات وطلبات الحفر وطلبات الحصول علي وحدات سكنية وطلبات ترخيص تأجير شواطئ وطلب معاينة عقار آيل للسقوط وطلب اقرار التنازل عن وحدة سكنية وطلب تجديد ترخيص مصعد جديد وطلب الحصول علي صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالمحليات "التراخيص أو الرسومات الهندسية أو قرارات الإزالة" وطلب استخراج بيان سداد مخالفات اشغال الطرق وطلب استخراج شهادات إتمام أعمال الترميم أو الهدم.

بالإضافة إلى طلب إدخال المرافق للمباني القديمة وطلب ترخيص إقامة شبكة محمول على أسطح العقارات وطلب تقنين أملاك أميرية وطلب ترخيص محال "تجاري أو صناعي" هذا بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي ستساهم في تخفيف العبء عن المحليات مشيرًا إلى أنه تم تقديم هذه الخدمة الجديدة بأحدث الأنظمة والأجهزة الإلكترونية المتطورة مما يؤدي إلى سرعة تقديم الخدمة وتوفير الوقت والجهد علي المواطنين.