شاهد.. طرد «البشير» من المسجد: "ارحل.. ارحل"

28 ديسمبر 2018 - 06:43 م

قام المصلون في مسجد حي كافوري، اليوم الجمعة، بطرد البشير من مسجد الحي الذي يصلى فيه الرئيس السوداني عمر البشير.

وتداول نشطاء علي منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، والذي تم تداوله بصورة واسعة، حيث يظهر احتجاجات داخل المسجد، وهتافات: ارحل يا بشير" .

يأتي هذا في الوقت الذى اندلعت فيه التظاهرات من مسجد حي كافوري الذي يقيم فيه الرئيس السوداني.

كما انطلقت التظاهرات في عدد من مساجد العاصمة السودانية الخرطوم ،اليوم الجمعة، وذلك للمطالبة برحيل الرئيس السوداني بسبب ارتفاع أسعار المعيشة وغلاء الأسعار، والذي تندد به معظم ولايات السودان علي مدار الأسابيع الماضية.

يذكر أن البشير، كان قد هدد المتظاهرين منذ أيام وسط مؤيديه قائلاً: سنقوم "بجزهم" إن شاء الله، وهي عبارة تعبر عن الاستئصال بالسودانية، مؤكدًا أن هذا هو الرد علي كل عميل ومندس، لكل الخونة والمرتزقة الذين اتهموا الحكومة والرئيس أنه قام بسجنهم واعتقالهم.

وهتف البشير وسط الجموع " الله اكبر..لا إله إلا الله..لا نعبد إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ولو كره المتمردون، ولو كره العملاء والمرتزقون والخونة".

وكان البشير، قد ظهر في لقاء جماهيري بمنطقة "ديم المشايخة" جنوب ولاية الجزيرة، مخاطبا الجموع : "نحمد الله تعالى أن جعلنا سودانيين، نعطي اللقمة للملهوف"، كما شكر البشير، والى الجزيرة محمد طاهر إيلا، على مشروعات التنمية التي انتظمت الولاية، وحيًا مجاهدات أهل الجزيرة وتقديمهن للشهداء.

وطالب البشير أبناء شعبه إلى عدم الالتفات لمروجي الشائعات والحذر من الاستجابة لمحاولات زرع الإحباط.

ووعد السودانيين بإجراءات تعالج الوضع الاقتصادي المتردي وتوفر الحياة الكريمة.