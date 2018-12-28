حقيقة توقيع غرامة 4500 جنيه حال فقدان التابلت

28 ديسمبر 2018 - 07:10 م

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم على ما أثير عبر المواقع الإخبارية بشأن توقيع غرامة قدرها 4500 جنيه على الطالب حال فقدانه التابلت الخاص به.

وقال "شوقي، عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كالعادة في كل مرة تقدم الوزارة على خطوة جديدة في رحلة تطوير التعليم، تسبقنا التسريبات والخبطات الصحفية رغم التحذير المتكرر من هذا لما له من أثرٍ سيئ في إثارة البلبلة عند الناس".

وتابع شوقي: "لقد أرسلت الوزارة كتابًا دوريًا (يعني خطاب داخلي ليس للنشر) إلى مديري المديريات في محافظات منطقة القناة لشرح تفاصيل توزيع التابلت على الإدارات التعليمية وبالطبع لم يكن هذا مكتوبا كبيان إعلامي لعموم القراء".

واستطرد: "وكذلك أرفقنا عددا من الإقرارات كي تستخدم عند تسليم التابلت على الطالب أو المعلم أو الإداري".

وأضاف شوقي: "استنتج البعض من هذه التسريبات أن الوزارة ستوقع غرامة في حال فقدان أو إتلاف التابلت وانبرى الكثيرون إلى الجدل عبر صفحات التواصل من هذا المنطلق، لو أحببنا أن نعلن هذا لكنا أصدرنا بيانًا إعلاميًا وهذا لم يحدث".

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الدولة المصرية ستقدم جهاز تابلت بجودة عالمية "مجانيًا" لكل طالب في المدارس الحكومية والخاصة في الصف الأول الثانوي ممن يدرسون المناهج المصرية كما ستقدم تابلت لكل معلم يدرس في الصف الأول الثانوي ولعدد من الإداريين.

وأوضح شوقي، أنه في حالة فقدان أو إتلاف الجهاز (بما لا يسمح بإصلاحه) خلال المرحلة الثانوية 3 سنوات يمكن للطالب أو المعلم "الحصول على جهاز بديل" مقابل 4500 جنيه مصري أو أن يشتري (كحل بديل) وثيقة تأمين عند الاستلام والتي تمنحه جهازا بديلا بلا مقابل في حالة ضياع أو إتلاف الجهاز الأصلي مع مراعاة شروط شركة التأمين حسب تعبيره".

وشدد شوقي، على عدم وجود غرامة قائلًا: "لتوضيح أكثر ليس هناك غرامة كما فهم البعض وإنما تمنح الدولة الجهاز مجانا وتوفر بديلا عند الفقدان أو الإتلاف بسعر الجهاز الأصلي".

وناشد شوقي، أن تكون البيانات الإعلامية الرسمية للوزارة هي المصدر الرئيسي للمعلومات لدى أولياء الأمور وليس معلومات منسوبة إلى مصادر أو تسريبات لم تتحدث عنها الوزارة رسميا.