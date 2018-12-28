المفتي يدين الهجوم الإرهابى بالهرم

28 ديسمبر 2018 - 08:55 م

أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الهجوم الإرهابي الخسيس الذي استهدف أتوبيسًا سياحيًا بمنطقة الهرم بالجيزة، وأسفر عن وفاة شخصين وإصابة 10 آخرين.

وأكد أن هذه الأعمال الإجرامية تنافى كافة الشرائع السماوية، وتنتهك حرمات الله، وسفك للدماء التي حرم الله، ومرتكبوها مفسدون في الأرض؛ لذا أخزاهم الله في الدنيا والآخرة، ولن يصلح أعمالهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين الخائنين.

وأكد المفتي، وقوف أبناء هذا الوطن خلف قيادته في مواجهة الإرهاب الأسود، الذي يستهدف البشر والحجر ويسعى إلى هدم هذا الوطن وتركه فريسة للخراب، مشددًا على أهمية الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار هذا الوطن.