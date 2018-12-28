أسعار الدولار اليوم الجمعة في التعاملات المسائية

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الدولار والجنية

يقدم موقع "المصريون"، لقرائه الكرام، خدمة رصد أسعار صرف الدولار، مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية اليوم، الجمعة، 28 ديسمبر 2018.

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديث يبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه:

البنك                         الشراء           البيع

البنك المركزي             17.86           17.95

بنك مصر                  17.79           17.89

الأهلي المصري           17.78           17.88

القاهرة                      17.86            17.96

الإسكندرية                 17.89           17.96

التجاري الدولي            17.89            17.96

قناة السويس                17.88           17.96

البركة                       17.89           17.96


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