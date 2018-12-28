«عبد الغني»: الأهلي وفيتا سيتأهلان إلى دور الـ8

28 ديسمبر 2018 - 09:15 م

كشف مجدي عبد الغني، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، عن توقعاته بشأن مجموعة الأهلى في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مجدي عبد الغني على هامش حفل سحب القرعة، إن الأهلي وفيتا كلوب سيتأهلان إلى دور الـ8 الافريقى عن هذه المجموعة.

وشارك مجدي عبد الغني في سحب قرعة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم، بجانب حازم إمام .

ويتواجد الأهلى في المجموعة الثالثة والتى تضم كل من، سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي وشباب الساورة الجزائري.