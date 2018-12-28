  • الجمعة 28 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:01 م
بحث متقدم
النائب العام

النائب العام يصدر قرار هام بشأن حادث أتوبيس الهرم.. تعرف عليه

المهندس مصطفى مدبولي

أول تعليق لرئيس الوزراء عن حادث المريوطية الإرهابي

أرشيفية

«الإخوان» من نعيم مبارك إلى جحيم العزلة

أرشيفية

محاصيل لا يجني منها الفلاح سوى المر

الدولار

أسعار الدولار اليوم الجمعة في التعاملات المسائية

صورة من الحادث

بالصور.. مقتل سائحين وإصابة 10 في انفجار بـ"المريوطية"

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

استشهاد فلسطيني وإصابة 6 برصاص الاحتلال في غزة

الأمير خالد بن سلمان

«بن سلمان» يعلق على الأوامر الملكية

عمر البشير

شاهد.. طرد «البشير» من المسجد: "ارحل.. ارحل"

السعودية

السعودية تزف بشرى سارة للعمالة الوافدة والمرافقين

إصابة 6 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال شرقي غزة

عرب وعالم

تعرض معسكر جيش الاحتلال بالضفة لإطلاق نار
تعرض معسكر جيش الاحتلال بالضفة لإطلاق نار

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال

#

إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

#

إصابة 51 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في الضفة وغزة

#

إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال قبالة شواطئ غزة

أصيب 6 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة"، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان مقتضب، وصل وكالة الأناضول إن 6 فلسطينيين أصيبوا برصاص قوات الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة، بينهم إصابة حرجة.
وأضافت الوزارة إن من بين الإصابات صحفي ومُسعفة، دون أن تشر إلى طبيعة الإصابات.
وفي ذات السياق، قالت حركة حماس في بيان لها، إن "المشاركة الحاشدة لشعبنا في المسيرات، رغم كل الظروف الصعبة، دليل التلاحم الشعبي في مواجهة الحصار".
أما حركة الجهاد الإسلامي، فقالت في بيان لها إن "المشاركة الكثيفة في المسيرة رغم تهديدات الاحتلال وإرهابه، هي دليل على ثقة الجماهير بالمقاومة".
والأحد الماضي، حذّرت الأذرع المسلحة للفصائل الفلسطينية، في قطاع غزة، إسرائيل، من مغبة مواصلة "ارتكاب جرائمها بحق المتظاهرين في مسيرة العودة".
وأعلنت "غرفة العمليات المشتركة" التي تضم الأذرع المسلحة في غزة، في بيان تلقّت الأناضول نسخة منه، "الجمعة يوماً حاسماً في اختبار سلوك ونوايا العدو الصهيوني تجاه المتظاهرين في مسيرات العودة"، مشددة على "إصرارها على حمايتهم".
والجمعة الماضية، أعلنت وزارة الصحة بغزة عن استشهاد 4 فلسطينيين بينهم فتى برصاص إسرائيلي، وإصابة 39 آخرين، خلال مشاركتهم في مسيرات العودة.
وانطلقت مسيرات "العودة" نهاية مارس/آذار الماضي، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 240 فلسطينيا وجرح عشرات الآلاف.
ويطالب الفلسطينيون خلالها بحقهم في العودة إلى أراضيهم المحتلة عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة المستمر منذ أكثر من 11 عامًا. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "الأعلى للإعلام" يطالب كل الوسائل بهذا الأمر الهام
» الزمالك يتخطى بتروجت بهدفي «كهربا» و«ساسي»
» النائب العام يأمر بتحقيق عاجل في حادث أتوبيس الهرم
» تعرّف على ترتيب مباريات الأهلي بدور المجموعات
» المتحف الكبير يستقبل 559 قطعة أثرية
» أول تعليق لوزير الخارجية السعودي الجديد بشأن «خاشقجي»
» مفاجأة.. باريس سان جيرمان يرفض التعاقد مع «صلاح»
» «ميدو» يحقق الفوز الأول مع الوحدة أمام الأهلي
» النيابة تنتقل لمعاينة انفجار «أتوبيس الهرم»
» بريطانيا: البرلمان قد يوافق على الخروج من الاتحاد الأوروبي
» نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي