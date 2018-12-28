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تراجع صادرات الأسلحة الألمانية 26 بالمائة في 2018

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أعلنت ألمانيا، الجمعة، تراجع صادراتها من السلاح في 2018، بنسبة 26 بالمائة، مقارنة بـ2017.
جاء ذلك على لسان وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، بيتر ألتماير، في كلمة ألقاها أمام أعضاء برلمان بلاده.
وأضاف ألتماير، أن بلاده وافقت، حتى 13 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، على تصدير أسلحة بقيمة 4.62 مليار يورو.
وأشار إلى أن صادرات بلاده من السلاح بلغت، 6.240 مليار يورو في 2017.
واحتلت الجزائر المرتبة الأولى كأكبر مستورد للسلاح الألماني بقيمة 802 مليون يورو، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 506 مليون يورو، ثم أستراليا بـ432 مليون يورو، والسعودية بـ416 مليون يورو.
وقررت ألمانيا تعليق كافة صادرات الأسلحة إلى السعودية، وذلك عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وسبق أن طلبت برلين من الدول الأوروبية الأخرى اتخاذ قرار مماثل بوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية، من أجل زيادة الضغط على الرياض، على خلفية مقتل خاشقجي. -

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