"مدبولي": تواصلنا مع السفارة الفيتنامية لتوضيح هذا الأمر

28 ديسمبر 2018 - 11:07 م

قال الدكتور مصصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حادث المريوطية الإرهابي، الذي وقع مساء اليوم الجمعة، أسفر عن وفاة شخصين فورا، والثالث هو مشرف الأتوبيس المصري الذي توفي منذ قليل بالمستشفى.

