رئيس البرلمان العربي يدين حادث المريوطية الإرهابي

28 ديسمبر 2018 - 11:09 م

أدان الدكتور مشعل بن فهيم السلمي، رئيس البرلمان العربي حادث انفجار عبوة ناسفة في أتوبيس سياحي كان يقل عددا من السائحين الفيتناميين بمنطقة المريوطية.



وقال الدكتور مشعل بن فهيم السلمي: "ندين بأشد العبارات التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف اليوم الجمعة، حافلة للسياح الأجانب في منطقة المريوطية".



وجدد الدكتور مشعل وقوف البرلمان العربي وتضامنه التام مع جمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعبا في حربها ضد الإرهاب والتطرف البغيض، ومساندة ما تقوم به من خطط للتصدي للجماعات الإرهابية.

