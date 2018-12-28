"عكاشة": هؤلاء من نفذوا حادث أتوبيس الهرم الإرهابي

28 ديسمبر 2018 - 11:37 م

أشاد العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، بتحرك الدولة المصرية في التعامل مع حادث استهداف أتوبيس الهرم السياحي، موضحا أن بيان الدولة عن الحادث صدر قبل مرور 60 دقيقة على وقوع الحادث.



وأوضح "عكاشة"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن الحادث عرضي، ولن يؤثر على وضع السياحة في مصر، موضحًا أن وزارة الداخلية وجهت ضربات إجهاضية لحركة حسم منذ أيام، منوها بأن حسم اعتادوا تنفيذ عمليات إرهابية عن طريق زرع عبوات ناسفة.

