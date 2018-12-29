مصرع 7 أطفال إثر حريق هائل بمنزل في المكسيك

لقى سبعة أطفال مصرعهم إثر اندلاع حريق بأحد المنازل الواقعة بحي فقير بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.



ونقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية عن الادعاء المكسيكي قوله الجمعة، إن الأطفال لقوا مصرعهم في الحريق الذي وقع في منزل خشبي بحي ايزتابالابا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.

ونقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية عن الادعاء المكسيكي قوله الجمعة، إن الأطفال لقوا مصرعهم في الحريق الذي وقع في منزل خشبي بحي ايزتابالابا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.