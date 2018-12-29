رئيس مجلس النواب يدين حادث أتوبيس الهرم الإرهابي

29 ديسمبر 2018 - 01:40 ص

أدان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب الحادث الإرهابي الآثم الذي وقع اليوم الجمعة، والذي استهدف تفجير حافلة كانت تقل فوجا من السائحين الفيتناميين بطريق المريوطية بالجيزة، اثر انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.



واعرب عبد العال عن استنكاره الشديد لمثل هذه الادأعمال الإجرامية الخسيسة التي ترتكبها هذه الفئة الضالة من أصحاب الفكر الظلامي، والتي لا تستهدف سوى النيل من أمن واستقرار مصر وترويع السائحين الآمنين لإرهابهم، خاصة بعد أن استعادت السياحة الخارجية عافيتها نتيجة لعودة الأمن والأمان والاستقرار الكامل في كافة ربوع مصر ولم يبق سوى ذيول الاٍرهاب الذي تم دحره تلفظ أنفاسها الأخيرة في ظل الضربات الإجهاضية الأمنية الناجحة التي قوضت قدرة الجماعات الإرهابية وأجهزت على ما تبقى منها، وباتت مصر تنعم بالأمن والأمان الكامل بفضل جهود وتضحيات رجال الجيش والشرطة البواسل.



وشدد عبد العال على ضرورة الضرب بيد من حديد والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية لمواجهة الإرهاب ودحره، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تثنينا عن المضي قدما في استكمال مسيرة الإصلاح والتنمية.

