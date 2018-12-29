  • السبت 29 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:55 ص
بحث متقدم
صورة من الحادث

"حساسين": هذه هي الأسباب الحقيقية وراء تفجير الهرم

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة يكشف معلومة خطيرة عن الرئيس الأمريكي

خالد عكاشة

"عكاشة": هؤلاء من نفذوا حادث أتوبيس الهرم الإرهابي

عمرو أديب

"أديب" يكشف تفاصيل خطيرة عن حادث المريوطية

النائب العام

النائب العام يصدر قرار هام بشأن حادث أتوبيس الهرم.. تعرف عليه

المهندس مصطفى مدبولي

أول تعليق لرئيس الوزراء عن حادث المريوطية الإرهابي

أرشيفية

«الإخوان» من نعيم مبارك إلى جحيم العزلة

أرشيفية

محاصيل لا يجني منها الفلاح سوى المر

صورة من الحادث

بالصور.. مقتل سائحين وإصابة 10 في انفجار بـ"المريوطية"

عمر البشير

شاهد.. طرد «البشير» من المسجد: "ارحل.. ارحل"

ميشيل أوباما تزيح هيلاري من قمة الأكثر إثارة

الصفحة الأخيرة

ميشيل أوباما لا تريد الاقتداء بكلينتون
ميشيل أوباما لا تريد الاقتداء بكلينتون

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

زوجته تكشف.. أسوأ أيام أوباما

#

ترامب عن أوباما: لن أسامحه أبدًا

#

«ميشيل» تهاجم «ترامب»: وضع عائلتي في خطر

#

توقيف المسؤول عن الطرود المفخخة بأمريكا

أزاحت ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما هيلاري كلينتون المرشحة السابقة لانتخابات الرئاسة الأميركية من قمة أكثر النساء إثارة لإعجاب الأميركيين بعد 17 عاما من التربع على القمة.
وكشف استطلاع حديث لمركز جالوب أن ميشيل أوباما، التي أصبحت مذكراتها التي صدرت مؤخرا بعنوان (بيكامينغ) من بين أكثر الكتب مبيعا، الخيار المفضل لخمسة عشرة في المئة من بين 1025 شخصا شاركوا في الاستطلاع مقارنة بسبعة في المئة فقط عام 2017.
واهتمت ميشيل أوباما، أثناء وجودها في البيت الأبيض سيدة أولى، بعدد من القضايا من بينها محاربة البدانة بين الأطفال في الولايات المتحدة، والدعوة لتناول أطعمة صحية وممارسة التدريبات الرياضية.
كما تعد ميشيل مدافعة قوية عن حقوق النساء سواء وهي داخل البيت الأبيض أو خارجه.
وطبقا لاستطلاع لمركز يوغوف نشر في وقت سابق من العام الحالي، احتلت ميشيل أوباما المركز الثاني في قائمة أكثر النساء إثارة للإعجاب في العالم خلف أنجلينا جولي.
وتراجعت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة والسيدة الأولى سابقا التي خسرت سباق انتخابات الرئاسة عام 2016، إلى المركز الثالث في القائمة التي نشرت أمس الخميس خلف أوبرا وينفري.
وفي قائمة أكثر الرجال إثارة لإعجاب الأميركيين، حل الرئيس السابق أوباما في المركز الأول.
ومن بين السيدات اللائي شملتهن القائمة ميلانيا ترامب سيدة أميركا الأولى حاليا بنسبة أربعة في المئة، وهي نفس النسبة التي حصلت عليها هيلاري كلينتون ثم الملكة إليزابيث والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بنسبة اثنين في المئة لكل منهما.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ميشيل أوباما تزيح هيلاري من قمة الأكثر إثارة
» الاتحاد الأوروبي يشجب هجوم المريوطية الإرهابي
» مفاجأة مدوية يكشفها صاحب شركة أتوبيس الهرم
» هذا ما قاله السفير البريطاني عن حادث الهرم الإرهابي
» "الأعلى للإعلام" يطالب كل الوسائل بهذا الأمر الهام
» أسعار الدولار اليوم الجمعة في التعاملات المسائية
» السعودية تزف بشرى سارة للعمالة الوافدة والمرافقين
» الزمالك يتخطى بتروجت بهدفي «كهربا» و«ساسي»
» «بن سلمان» يعلق على الأوامر الملكية
» النائب العام يأمر بتحقيق عاجل في حادث أتوبيس الهرم
» تعرّف على ترتيب مباريات الأهلي بدور المجموعات

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:06

  • عشاء

    18:36

من الى
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي