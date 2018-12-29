صلاح يفاجيء الجميع بالهجوم على جماهير "إنتر ميلان" بقوة

29 ديسمبر 2018 - 05:28 ص

شن نجمنا المصري محمد صلاح هجوما حادًا على جماهير نادي إنتر ميلان الإيطالي بعد الهتافات العنصرية التي هتفوها ضد خاليدو كوليبالي مدافع نابولي.



وقال "صلاح" خلال تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "لا يوجد مكان للعنصرية في كرة القدم .. لا يوجد مكان للعنصرية في أي مكان على الإطلاق".



وكان "كوليبالي" فقد أعصابه في المباراة التي جمعت فريقه مع إنتر ميلان بالدوري الإيطالي لينال بطاقة طرد ، ليتفاجأ بجماهير إنتر ميلان تسخر من لون بشرته وتهتف بهتافات عنصرية لا تليق .



واعتذر رئيس بلدية ميلانو عن تلك الهتافات ، واصفا ما حدث بأنه "عار" بينما قررت رابطة الأندية الإيطالية حرمان إنتر ميلان من جماهيره لمدة مباراتين.



