» نجل فنان شهير: أرجو منكم الدعاء لوالدي .. فحالته حرجة جدا

أحمد عادل شعبان
طلب الفنان أحمد - نجل الفنان الكبير سعيد عبد الغني - بالدعاء لوالده ، مؤكدًا أن حالته حرجة للغاية .
وقال "عبد الغني" في تصريحات إعلامية: "والدي مريض منذ فترة بالتهاب رئوي حاد وتم نقله للمستشفى قبل 20 يومًا لكني لم ألمحس تحسنًا في حالته ولذلك قررت نقله لمستشفى آخر للحصول على عناية طبية أفضل".
وأضاف: "هو الآن على أجهزة التنفس الصناعي ، ومازال هناك بعض الوقت في ضوء معرفة حالته الصحية لاتخاذ القرار اللازم رفقة الأطباء .. أرجو منكم الدعاء له فحالته حرجة للغاية".
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