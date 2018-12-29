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مقتل 15 من عناصر طالبان في عملية عسكرية بأفغانستان

عرب وعالم

"طالبان" تختطف 25 مدنيا شمالي أفغانستان
"طالبان" تختطف 25 مدنيا شمالي أفغانستان

وكالات- الدويني فولي

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مقتل 40 من الأمن الأفغاني في هجوم لطالبان

أعلن مسئولون محليون فى أفغانستان، مقتل 15 مقاتلاً على الأقل من حركة طالبان، خلال عملية شنتها القوات الأفغانية فى إقليم "هيرات" غربى البلاد.

ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية اليوم السبت عن المتحدث باسم حاكم إقليم هيرات جيلانى فرهاد قوله إنه تم تنفيذ العملية العسكرية فى منطقة “زركوه” بالإقليم حيث كان يتواجد 15 مقاتلا من طالبان بينهم 9 من قادة الحركة.

وفى غارة جوية منفصلة على منطقة “غوريان”، أكد المتحدث الأفغانى مقتل حاكم الظل لحركة طالبان على المنطقة الملا عبد الرحمن و5 مقاتلين آخرين، فضلا عن تطهير أجزاء مختلفة من منطقتى “أوبي” و”باشتون كوت” من طالبان.

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