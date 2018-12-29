دعوات بتعطيل آيات الجهاد في القرآن

29 ديسمبر 2018 - 11:03 ص

طالب الكاتب والناشط الحقوقي المغربي، أحمد عصيد بتعطيل النصوص القرآنية والحديثية ذات الصلة بالجهاد، لأنها تعمل على نشر وتكوين الإرهاب.

وندد عصيد بموقف الفقهاء الذي وصفه بـ"الغامض" و"المرتبك" في هذا الشأن قائلا: "الفقهاء ليسوا واضحين في مواقفهم بشأن تلك النصوص، بالرغم من أنهم يظهرون التسامح".

وأكد في تصريحات صحفية أن المتشددين من الفقهاء يقولون إنه ينبغي تطبيق هذه النصوص وأن الجهاد فريضة إلى يوم القيامة، بينما الفقهاء الذين يتظاهرون بالاعتدال يسكتون عن ذلك، بل ويقولون إنه نظرًا لضعف حال الأمة فإنه لا يمكن استعمال هذه النصوص.

وطالب الفقهاء بضرورة الحسم بإعلان أن هذه النصوص لا علاقة لها بعصرنا وأنها ينبغي أن تكون معطلة.

وشدد أنه من الضروري أن تعلن الدول والفقهاء والهيئات الرسمية مثل الأزهر ومثل المجالس العلمية بالدول الإسلامية أن كل النصوص الموجودة في الإسلام سواء القرآنية أو الحديثية لا تتطابق مع واقع المسلم اليوم ولا مع واقع الدولة المعاصر.

وأوضح عصيد أن النصوص الجهادية بحكم الواقع وتطورات العصر صارت في حكم المعطلة، بمعنى التي لا يعمل بها.

وتساءل: عندما ندرس للأطفال الصغار الحروب الدينية فنحن نجعل منها حروبًا مقدسة ونجعل منها جزءًا من العقيدة وهذا لا يمكن أن يربي أطفالاً على مبدأ السلم والتسامح.

وتابع في استنكاره: إن المشكلة في النصوص وليس في تأويل النصوص كما يدعي البعض، لذا يجب إلغاؤها، مضيفًا أن جميع المفسرين أجمعوا على أن الآيات التي تدعو إلى قتال غير المسلمين هي آيات واضحة، حيث تعتبر أن المسلمين عليهم أن يقاتلوا جيرانهم من غير المسلمين.

كما أشار إلى أن الكنيسة قامت في التاريخ الحديث والمعاصر بتقديم اعتذارات كثيرة، حيث أعلنت من خلالها أمام العالم أنها أخطأت، وأن رجال الدين المسيحيين أخطأوا حين اضطهدوا العلماء وحين دعوا إلى "الحروب المقدسة"، مضيفًا أن الفقهاء المسلمين لا يعتذرون وما زالت المشاكل تتراكم ومازال المسلمون يعيشون الكثير من أوضاع التخلف بسبب استعمال الدين في السياسة.