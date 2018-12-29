طقس الغد شديد البرودة يصاحبه سقوط أمطار

29 ديسمبر 2018 - 11:14 ص

تشهد البلاد غدًا الأحد طقسًا مائلاً للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلاً على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر، ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى درجة 18 والصغرى 12 درجة ، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 9 درجات، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 9 درجات.