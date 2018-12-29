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المشدد 15 عامًا لعاطل قتل مواطنًا لسرقة موتوسيكل

قضايا وحوادث

عاطل
عاطل

شيماء السيد

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وفاة معلق

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "أحمد الليثى" عاطل بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل مواطن وسرقة الموتوسيكل الخاص به بالمعادى.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدى عبد المجيد ومدحت خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار.

وأسندت النيابة للمتهم أحمد الليثى بالاشتراك مع آخر، تهمة قتل المجنى عليه محمد طلال طلعت، بأن انهالا عليه طعنا وضربًا مستخدمين الأسلحة البيضاء والعصى، وذلكً لمقاومته لهما خلال سرقتهم الدراجة البخارية ملك المجنى عليه، فأحدثا به الإصابات التى أودت بحياته.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة الشروع فى سرقة الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه، وحيازة أسلحة بيضاء وعصى بدون تصريح، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية بدون تصريح، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

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