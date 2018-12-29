حبس حفيد طلعت حرب سنتين مع الشغل

29 ديسمبر 2018 - 12:30 م

قضت محكمة جنح مصر القديمة، بمعاقبة سمير علي طلعت حرب "حفيد الاقتصادي طلعت حرب" و5 آخرين بالحبس سنتين مع الشغل بتهمة الاعتداء على شخص وإتلاف ممتلكات خاصة به بمنطقة المنيل للتشاجر على فيلا.

وقال حفيد طلعت حرب في التحقيقات، إنه كان يدافع عن نفسه وممتلكاته، عندما وجد أحد الأشخاص يسكن فيلا ورثها عن جدته.

وكشفت التحقيقات الأولية عن وجود خلاف بين حفيد طلعت حرب و5 آخرين كطرف أول والمجني عليه كطرف ثان على فيلا بشارع عبد العزيز آل سعود بمصر القديمة.

وأضافت أنه نشبت بينهما مشاجرة تطورت لتعدي المتهم و5 آخرين على المجني عليهم وإتلاف محتويات خاصة داخل الفيلا وخارجها.

وقررت النيابة إحالة حفيد طلعت حرب و5 آخرين بمحكمة الجنح.