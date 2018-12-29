مشاهير الرياضة ينعون الإعلامي "محمد السباعي"

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محمد السباعى
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حازم امام

شوبير

مجدي عبد الفني

نعى عدد كبير من نجوم الرياضة، الإعلامي والمعلق الشهير محمد السباعي، الذي توفي فى الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز 46 عاما، فى حادث أليم بمدينة الرحاب.

من جانبه قال حازم إمام لاعب الزمالك الأسبق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عبر "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الصديق العزيز محمد السباعي ربنا يرحمه ويصبر أهله".

وأضاف عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر: "لا حول ولا قوة إلا بالله..  إنا لله وإنا إليه راجعون.. الأستاذ محمد السباعى الإعلامي المحترم في ذمة الله.. اللهم اغفر له وارحمه وادخله فسيح جناتك".

أما مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم،  قال: "إنّا لله وإنا إليه راجعون.. بكل الحزن ننعي المعلق محمد السباعي اللهم اغفر له وارحمه وارزق أهله الصبر والسلوان".

ونعى الإعلامى هانى حتحوت، قائلاً: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا رب ارحمه وصبرنا وصبر أهله.. أطيب وأجدع خلق الله. ربنا يلحقنا بك في الجنة".

وكتب أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، على حسابه عبر "تويتر": "أسوأ نهاية لعام 2018 فقدان الصديق والزميل العزيز محمد السباعي الذي رحل اليوم إثر حادث اليم رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان".

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