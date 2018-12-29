عنيك فى عنينا: 3000 مستفيد وإجراء 36 عملية جراحية وألف نظارة طبية

29 ديسمبر 2018 - 01:06 م

تواصل مبادرة عينيك في عنينا لمكافحة مسببات العمى برعاية رئاسة الوزراء، عملها بمحافظات البحيرة وسوهاج وأسوان، وذلك ضمن خطتها لمكافحة العمى في مصر 2020.

صرح هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، بأن قوافل "عينيك في عنينا" انطلقت أمس بمحافظات سوهاج وأسوان والبحيرة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 3000 مواطن بقري الجعافرة مركز دراو بأسوان، وقرية الخذندرية مركز طهطها محافظة سوهاج، ورشيد بمحافظة البحيرة.

وأوضح عبد الفتاح أن قوافل عينيك في عنينا متواجدة الآن بقرية الجريدات التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، وقرية الغوالية التابعة لمركز ادفو بأسوان، مشيرا إلى أن المبادرة بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية تتكفل بالكشف وتوزيع العلاج، وأيضا إجراء العمليات الجراحية للحالات الغير قادرة بعد التأكد من استحقاقها بالمجان.

من جانبها قالت الدكتورة شيماء صبري المدير التنفيذي لمبادرة عينيك في عنينا، أنه في خلال يومين تم إجراء 36 عملية جراحية لغير القادرين بالمجان من أهالي محافظتي الغربية وسوهاج، حيث شملت العمليات مياه بيضاء وظفرة، ممن سبق الكشف عليهم خلال قوافل "عينيك في عنينا" بالمحافظات.

وأشارت صبري إلى أنه في إطار مكافحة مسببات العمى، وتقديم خدمة طبية مجانية لائقة، تم توزيع 1000 نظارة طبية بقرى شبين القناطر بالقليوبية، وكفر عوانه ومحلة فرنوي بالبحيرة، وأنه يجري الآن توزيع نظارات طبية بقرية عبد المجيد مرسي التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة.