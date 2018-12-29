شركات وأفراد تنصب باسم القوات المسلحة

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تامر الرفاعي

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القوات المسلحة

نصب

مواطنين

المتحدث العسكرى

شركات

أصدر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، بيانًا عسكريًا جديدًا، يحذر فيه من شركات تستغل اسم القوات المسلحة للنصب على المواطنين.

وقال الرفاعى عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "تهيب القوات المسلحة بكل المواطنين عدم التعامل مع أي أفراد أو شركات تسويق عقاري تقوم بتحرير خطابات إسكان للمشاريع التابعة لصندوق إسكان القوات المسلحة سواء (تخصيص - تنازل)، منعًا لوقوعهم ضحايا أعمال نصب حيث تم ضبط تشكيل عصابي يتزعمه بعض المدنيين تخصص في تلك الأعمال مقابل مبالغ مالية كبيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

وتؤكد القوات المسلحة، أنه لم يتم إسناد أعمال التسويق العقاري للوحدات السكنية المملوكة لها لأي أفراد أو شركات تسويق عقاري وأن التعامل بخصوص تلك الوحدات يتم فقط من خلال صندوق إسكان القوات المسلحة.

 

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