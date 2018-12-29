أول تعليق لـ"فيتنام" على حادث المريوطية

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فيتنام

علقت وزارة الخارجية الفيتنامية على مقتل 3 من مواطنيها في حادث تفجير الحافلة السياحية، الذي وقع مساء أمس الجمعة بالمريوطية.

وأعرب وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الفيتنامي، فام بينه مينه، عن حزنه، لافتًا إلى أن الوزارة تتابع مع عائلات الضحايا تطورات الحادث وذلك بالتنسيق مع الحكومة المصرية.

وغرد "مينه"، عبر موقع "تويتر"، قائلا: "شعرت بالحزن العميق لمعرفة أن 3 سياح فيتناميين ومرشد سياحي مصري فقدوا حياتهم وأصيب كثيرون بجروح عندما انفجرت قنبلة على جانب الطريق في حافلتهم".

وقالت وزارة الخارجية الفيتنامية أيضا على موقع "تويتر" إنها اقترحت على الحكومة المصرية منحها تأشيرات طارئة لأقارب الضحايا".

ودعا لي ثي ثو هوغ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفيتنامية، الحكومة المصرية إلى سرعة التحرك والعثور على المسؤولين عن الهجوم الإرهابي ومعاقبتهم، وفقا لصحيفة "فيتنام نيوز".

وأضاف "هوغ" أن فيتنام تقدر جهود حكومة وشعب مصر في دعم معاملة وحماية المواطنين الفيتناميين الذين تعرضوا للهجوم في هذا الحادث.

وأوعز رئيس الوزراء الفيتنامي إلى وزارة الشؤون الخارجية بتنفيذ التدابير اللازمة على الفور لحماية مواطني بلاده في مصر.



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