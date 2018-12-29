«الصحة»: فحص 23 مليون مواطن منذ انطلاق «100 مليون صحة»

29 ديسمبر 2018 - 04:35 م

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 10 ملايين و127 ألفا و347 مواطنا حتى ظهر اليوم التاسع والعشرين للمرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار «100 مليون صحة».



وأشارت «زايد» إلى أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل إلى 23 مليونا و46 ألف مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماماً.





