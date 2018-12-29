الداخلية 2018.. ضربات استباقية للإرهاب وتجار الكيف

29 ديسمبر 2018 - 04:42 م

تصفية 130 إرهابيا وضبط 53808 قطع سلاح وتنفيذ 13 مليون حكم قضائى و55536 قضية اتجار فى المخدرات.. وضبط 1968 تشكيلًا عصابيًا

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا، رصدت فيه جهودها فى مجال مكافحة الجريمة والإرهاب والخارجين على القانون، خلال عام 2018.

وذكر البيان أن وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، شنت حملات موسعة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وتجار ومتعاطى المواد المخدرة والهاربين من السجون وأحكام المراقبة والأحكام القضائية، والتشكيلات العصابية ومرتكبى الجرائم، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مختلف مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى خلال عام 2018 عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وكشف غموض الجرائم التى ارتكبت خلال هذا العام مقارنةً بعام 2017، ففى مجال استهداف البؤر الإجرامية، تم استهداف 2880 بؤرة إجرامية، ضُبط خلالها 33600 متهم من بينهم متهمون هاربون وتجار وحائزو أسلحة نارية ومواد مخدرة، وضبط 768 قطعة سلاح ناري، و672 قضية اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 196560 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتنفيذ 1728 قرار إزالة، وضبط 50672 قضية متنوعة.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية غير المرخصة والأسلحة البيضاء وورش تصنيعها، جرى ضبط 53808 قطع سلاح ناري، عبارة عن 48 رشاش، و4608 بنادق آلية، و11664 بندقية، و4704 طبنجة، و32784 "فرد محلي"، وضبط 111168 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، و83280 قطعة سلاح أبيض، و54 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها.

وفى مجال ضبط قضايا الاتجار فى المواد المخدرة، تم ضبط 55536 قضية "اتجار وتعاطى فى المواد المخدرة"، بلغ عدد المتهمين فيها 60528 متهما، وبحوزتهم الآتي: كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 7296 كيلوجراما، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 12 ألف كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 528 كيلوجرامًا، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 21 كيلوجرامًا، وكمية من مخدر الفودو وزنت 144 كيلوجرامًا، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 528 كيلوجرامًا، و4083936 قرصا مخدرا مختلف الأنواع.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ أحكام قضائية بلغت نحو 13 مليون حكم قضائى من بينها تنفيذ 94752 حكمًا جنائيًا، و7696608 أحكام حبس جزئى ومستأنف، و11658528 حكم غرامة، و2776272 مخالفة.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية، جرى ضبط 1968 تشكيلا عصابيًا ضموا 5472 متهمًا، ارتكبوا 10560 حادث سرقة متنوع، وفى مجال ضبط السيارات المُبلغ بسرقتها: جرى ضبط 1920 سيارة مُبلغ بسرقتها، وفى مجال كشف غموض حوادث الجنايات المهمة: جرى كشف غموض 2304 حوادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، انتحال صفة، حريق عمد) جرى ضبط مرتكبيها بإجمالى 3024 متهمًا.

وفى مجال القضايا المتنوعة، جرى ضبط 15216 قضية أحداث، وضبط 704016 مخالفة مرافق متنوعة، وضبط 13787280 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال القضايا التموينية جرى ضبط 307584 قضية تموينية متنوعة تضمنت سلعًا تموينية مدعمة، وسلعًا غير صالحة للاستهلاك.

كما جرى ضبط 3125376 جنحة سرقة تيار كهربائي، و6816 مخالفة شروط التعاقد، وتحصيل قيمة الغرامات المقررة فى 3045456 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وتنفيذ 236928 حكم حبس جزئي، وكشف 12384 حالة تهرب ضريبى شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، وكذا كشف 2880 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط 26496 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، وضبط 1488 قضية أموال عامة متنوعة.

وفى مجال عمل شرطة النقل والمواصلات: جرى ضبط 127776 قضية متنوعة، بالإضافة إلى 192 تشكيلا عصابيًا، كما جرى ضبط 19488 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

وجرى ضبط 17856 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، و62016 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و11856 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف، و11136 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و6576 قضية متنوعة، وتنفيذ إزالة 811536 لحالات تعدٍ على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، وتأمين 39168 لنشًا وباخرة سياحية.

ونجحت مصلحة أمن الموانئ فى ضبط 672 قضية، و25200 قضية متنوعة بقطاع أمن الموانئ، وضبط 157776 قضية فى مجال الحفر والتنقيب عن الآثار، والتعدى على أرض آثار، وحيازة قطع أثرية، وفى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة جرى تأمين تنفيذ إزالة 1004544 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة على مستوى الجمهورية خلال عام 2018 عن ضبط 3024 متهمًا لارتكابهم 1872 جريمة متنوعة، وضبط 384 متهما لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، من خلال التحويلات المالية غير المشروعة، وضبط 1200 متهم لقيامهم بتزوير محررات رسمية، وتقليد عملات وطنية "نصب" وضبط 432 متهمًا فى قضايا "الرشوة - استغلال النفوذ - فساد المحليات".

شهد عام 2018 انحسارًا ملحوظًا فى العمليات الإرهابية بعد العملية العسكرية الشاملة التى أطلقتها القوات المسلحة فى سيناء، بعدما شهدت البلاد هجمات دامية على مدار عام 2017، نفذتها الجماعات الإرهابية وراح ضحيتها عدد كبير من المواطنين ورجال الشرطة.

ونجحت وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق فى القضاء على الخلايا الإرهابية عبر تحقيق ضربات استباقية شكلت رأس حربة فى تحويل الدفة، نحو سحق الجماعات الإرهابية والخلايا التابعة لها، ورغم بعض العمليات الإرهابية التى شهدتها البلاد إلا أن ضبط المتهمين فيها فى أوقات قياسية كان عاملاً حاسماً فى معركة الدولة ووزارة الداخلية ضد الجماعات التكفيرية، ما أسهم فى عودة الهدوء للبلاد بعد توجيه أكثر من 27 ضربة استباقية فى عموم البلاد، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 130 إرهابيًا عقب تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

ففى 9 يناير، أعلنت وزارة الداخلية مقتل 8 عناصر إرهابية، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، أثناء مداهمة وكر اختباء بمنطقة الريسة الصحراوية فى العريش، ويأتى ذلك انطلاقاً من حرص وزارة الداخلية على مواصلة جهودها لتطهير البلاد من البؤر الإرهابية وضبط عناصرها وإجهاض مخططاتهم التى تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته؛ فقد تمكن قطاع الأمن الوطنى من تعقب ومتابعة تحركات بعض العناصر الإرهابية من المتورطين فى تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية بمحافظة شمال سيناء ورصد مساعيهم لاستقطاب عناصر جديدة من المؤيدين لأفكارهم ومعتقداتهم المنحرفة للدفع بهم لتوسيع دائرة عملياتهم الإرهابية بالمحافظة.

وفى 25 مارس 2018، نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، وقُتل 6 مسلحين من عناصر حركة حسم الإرهابية فى تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة بمحافظة البحيرة، حيث نجحت وزارة الداخلية فى تحديد هوية 3 منهم، وهم "إمام فتحى إمام خريبة"، و"محمود محمد حسن عبدالحميد مبروك" و"أحمد مجدى إبراهيم محمد زهرة"، والمطلوب ضبطهم على ذمة القضية رقم 1074/ 2017 حصر أمن دولة عليا "الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية"، وعُثر بحوزة المتهمين على 4 بنادق آلية، و4 خزائن، وبندقية خرطوش، وكمية متنوعة من الذخائر، و6 عبوات متفجرة.

وفى 11 يونيو، نجحت قوات الأمن فى إحباط عملية إرهابية وقتل 4 عناصر إرهابية فى العريش بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، بعدما توافرت معلومات تفيد باتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من مبنى «تحت الإنشاء» فى حى العبيدات، دائرة قسم شرطة ثالث العريش، وكرًا لهم، وباستهداف الوكر فوجئت القوات بإطلاق أعيرة نارية تجاهها من العناصر، فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مقتل العناصر الأربعة، وعثر بحوزتهم على بندقية آلية، وأخرى خرطوش.

وفى 12 أغسطس، نجحت وزارة الداخلية فى إحباط هجوم انتحارى حاول التسلل إلى حرم كنيسة السيدة العذراء بمنطقة مسطرد أثناء الاحتفال بمولد السيدة العذراء، وإفشال مخططات التنظيمات الإرهابية الرامية لمحاولة زعزعة الاستقرار، والنيل من مقدرات الوطن، فقد أسفرت الإجراءات الأمنية المشددة التى تتخذها الوزارة لتأمين المنشآت والأهداف الحيوية، عن تمكن الخدمات الأمنية المعينة لتأمين كنيسة السيدة العذراء بمنطقة مسطرد - أثناء الاحتفال بمولد السيدة العذراء - من الحيلولة دون تمكن أحد العناصر الإرهابية من التسلل إلى حرم الكنيسة لتنفيذ مخططه الإرهابي، حيث تراجع حال مشاهدته الإجراءات الأمنية فى محاولة لإيجاد حل بديل، وانفجرت العبوة الناسفة التى كانت بحوزته؛ ما أدى إلى مصرعه وتناثر أشلاء جسده بالمنطقة.

وعقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم ضبط عناصر البؤرة الإرهابية؛ وهم كل من محمد أحمد عبدالمؤمن عواد، واسمه الحركى زيزو المنياوى مواليد 1975 القاهرة، ويقيم بشارع الجمهورية بالزاوية الحمراء، ويعمل موظفًا، ويحيى كمال محمد دسوقى مواليد 17 ديسمبر 1979 القاهرة، ومقيم بمساكن الزاوية الحمراء، ويعمل ميكانيكى سيارات، وصبرى سعد محمد موسى مواليد 11 أكتوبر 1976 القاهرة، ويقيم بالقليوبية، ويعمل موظفًا بالشركة المصرية للخدمات البترولية، ورضوى عبدالحليم سيد عامر مواليد 17 أبريل 1976 القاهرة، وتقيم بالزمالك، وحاصلة على ليسانس آداب، من العناصر النسائية التى لها دور بارز فى مجال الاستقطاب والترويج للأفكار المتطرفة، وتقوم بتوفير الدعم المالى للعناصر الإرهابية بتكليف من بعض الهاربين بالخارج، وهيثم أنور معروف ناصر مواليد 16 فبراير 1974 القاهرة، ومقيم بالزاوية الحمراء، وسبق انضمامه لإحدى البؤر المعتنقة للفكر القطبى عام 1999، ونهى أحمد عبدالمؤمن عواد مواليد 4 يناير 1980 القاهرة، وتقيم بالزاوية الحمراء، وهى شقيقة المضبوط محمد عواد.

كما أدلى الإرهابيان محمد عواد ويحيى كمال بقيامهما بوضع مادة سامة على المسامير المستخدمة فى تصنيع العبوة، لإحداث إصابات قاتلة بمحيط الموجة الانفجارية.

وأكدت عمليات الفحص تقابل الإرهابى القتيل مع اثنين من العناصر المضبوطة، بالقرب من الكنيسة؛ حيث قام المضبوط يحيى كمال باستكشاف ومراقبة المكان مستخدمًا دراجة نارية؛ بينما أعطى المضبوط محمد عواد إشارة البدء للإرهابى القتيل عمر مصطفى، الذى كان يضع العبوة داخل حقيبة أسفل ملابسه.

وفى 13 أغسطس، قتل 6 عناصر إرهابية فى تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة فى مدينة 6 أكتوبر، حيث عثر بحوزتهم على كمية من الأسلحة النارية، كانت وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى باتخاذ إحدى الخلايا الإرهابية وحدة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة وكرًا للاختباء، تمهيدًا للانطلاق منها لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية الهادفة إلى ترويع المواطنين، ونشر الفوضى والتأثير سلبًا على الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

وتابعت الوزارة أنه أمكن تحديد هوية 3 من العناصر الإرهابية وهم: "حسنى مرشود حسن (33 عامًا – مقيم بقرية السلام أول العريش)، وعبدالرحمن جمال أمين محمد على (21 عامًا – مقيم بتعاونيات البحر الأحمر فى السويس)، ومحمود كمال الدين محمود (30 عامًا – مقيم بالمنشية فى الهرم بالجيزة)"، موضحًا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية فيما تتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

وفى 3 أكتوبر، نجحت وزارة الداخلية فى إحباط مخطط 15 عنصرًا إرهابيًا بالعريش، وقامت القوات بمداهمة الوكر حيث لقى الإرهابيون مصرعهم فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، وكانت معلومات وردت لقطاع الأمن الوطنى تفيد باستعداد بعض العناصر الإرهابية بالعريش، للقيام بعمليات عدائية بالتزامن مع احتفالات السادس من أكتوبر، حيث تمت مداهمة تلك العناصر بإحدى المزارع بالعريش، ونجحت القوات فى تصفيتهم، وعددهم 15 عنصرا، وذلك عقب تبادل لإطلاق النار وعثر بحوزتهم على (5 أسلحة آلية – 4 بنادق خرطوش – 3 عبوات ناسفة معدة للتفجير – كميات كبيرة من الذخيرة).

وفى 24 أكتوبر، تمكنت وزارة الداخلية من قتل 11 من عناصر التنظيم الإرهابى بطريق دشلوط- الفرافرة بمركز ديروط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة فى الظهير الصحراوى الغربى بالفرافرة، ويأتى ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية فى مواجهة التنظيمات الإرهابية التى تستهدف تقويض الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد.

وفى 2 نوفمبر، لقى 7 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 13 آخرون، فى هجوم مسلح على أتوبيس يقل أقباطًا، كان متجهًا إلى دير الأنباء صموئيل فى محافظة المنيا، وفى خلال 48 ساعة قامت وزارة الداخلية بالثأر من منفذى الهجوم بقتل 19 إرهابيًا بعد وضع خطة بحث اعتمدت على جمع المعلومات، وتتبع خط سير هروب الجناة، والاستعانة فى ذلك بوسائل التقنية الحديثة، وتمشيط أماكن تردد وتمركز العناصر المشتبه فيها خاصة الواقعة بالمناطق النائية والتى يتخذها هؤلاء العناصر كملاذ للاختباء والانطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية.

وفى 12 نوفمبر، تمكنت قوات الأمن المركزى بوزارة الداخلية من إحباط هجوم إرهابى بواسطة انتحارى على كمين بطل 5 بالطريق الدائرى بالعريش، وإلقاء القبض على أحد العناصر الانتحارية يرتدى حزامًا ناسفًا قبل تفجير نفسه.

وفى 8 ديسمبر، أعلنت وزارة الداخلية مقتل اثنين من العناصر الإرهابية المنفذة لحادث استهداف بعض المواطنين أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل بالمنيا، بتاريخ 2 نوفمبر الماضي، عقب ملاحقة باقى العناصر المنفذة للحادث بإحدى المناطق الجبلية بالعمق الصحراوى بطريق دشلوط- الفرافرة بأسيوط، حيث تمت ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة المتورطة فى تنفيذ حادث استهداف بعض المواطنين أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا بتاريخ 2 نوفمبر الماضي، وما أثمرته تلك الجهود من مقتل 19 من عناصر الخلية المنفذة للحادث فى مواجهة أمنية بإحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوى الغربى لمحافظة المنيا بتاريخ 3/ 11/ 2018.