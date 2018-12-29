» مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة سياحية من طاجيكستان

29 ديسمبر 2018 - 05:03 م

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم، أول طائرة سياحية من دولة طاجيكستان في أول تعاون سياحي بين البلدين، وعلى متنها 157 سائحًا.

وانطلقت الطائرة من مطار دوشينباي، وعدد مقاعدها 186 مقعدًا، ونظمت تلك الرحلة بالتنسيق بين شركة جوس للسياحة بمصر، وشركة كومباس بطاجيكستان على خطوط شركة سيمون إير الطاجيكستانية.

وتم استقبال السياح بالورود، وأعربوا عن سعادتهم لزيارة شرم الشيخ التي تتمتع بالطقس الرائع.

وكان في استقبال الطائرة اللواء عبدالفتاح حلمي المتحدث الإعلامي لمحافظة جنوب سيناء، نائبا عن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وخسرو ناظري، سفير دولة طاجيكستان بالقاهرة، وعدد من المسؤولين بشرم الشيخ، وتامر يوسف رئيس مجلس إدارة شركة جويس السياحة، ومحمد يوسف القنصل الفخري لكازخستان، والدكتور أحمد السمري، القنصل الفخري لروسيا.

وقال محمد يوسف، القنصل الفخري لدولة كازخستان، والمدير التنفيذي للشركة المنظمة للرحلة، إن الطائرة ستعمل بشكل مستمر بين طاجيكستان وشرم الشيخ، مشيدًا بدور اللواء خالد فودة، والمسؤولين بالسياحة.