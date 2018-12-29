حزب النور يستنكر حادث الهرم الإرهابي

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يستنكر حزب النور التفجير الإرهابي الذي استهدف الأتوبيس السياحي بالمريوطية، والذي أسفر عن وفاه اثنين وإصابة عشرة من السياح الأجانب، بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة وهما مصريان.

ويؤكد الحزب أنه يستنكر وبشدة هذه الحوادث الإجرامية، التي تستهدف الآمنين بغير حق، دون تفرقه بين مسلم وغير مسلم.

واشار الحزب ،إن الهدف من هذه الحوادث الإرهابية معلوم؛ وهو زعزعة الأمن والاستقرار، ونشر حالة من الفوضي وتصدير صورة سلبية عن مصر بالخارج.

كما يبين الحزب أنه لا يستفيد من هذه الحوادث إلا أعداء الوطن؛ وأن المتضرر هو الشعب المصري كله.

ويناشد حزب النور الشعب المصري حكومة وشعبًا بضرورة اليقظة والتكاتف؛ لمواجهة الأعداء الذين يخططون لتدمير الوطن، ولن يستطيعوا -بإذن الله-.

 


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