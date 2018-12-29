إخلاء سبيل والدة طالب بعد ضبطها تغشش نجلها

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قررت نيابة قسم ثان بنها برئاسة المستشار حمدى السيد، وبإشراف المحامى العام لنيابات شمال بنها، إخلاء سبيل والدة طالب بالفرقة الأولى بكلية التجاره جامعه بنها، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه بعد ضبطها داخل الحرم الجامعى تقوم بإجابة أسئلة مادة المحاسبة المالية، كما أمرت النيابة العامة، بطلب مسئول الأمن الإدارى، ومدير الشئون القانونية بكلية التجارة جامعة بنها، لجلسة تحقيق، وتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

كان قد تلقى العميد أحمد رشدى مأمور قسم ثانى بنها، مذكره من الأمن الإدارى بكلية التجارة جامعه بنها، مفادها ضبط المدعَ"س. ح" 43 سنة، ومقيمة دائرة القسم، أثناء تواجدها داخل الحرم الجامعى بدون تصريح وبحوزتها كراسة إجابة وتقوم بالكتابة بها، وقامت بتمزيقها أثناء الضبط، وضبط بحوزتها أوراق أسئلة لمادة أصول المحاسبة المالية للفرقة الأولى بكلية التجارة.

وبسؤالها أقرت أنها كانت تقوم بمحاولة الإجابة لنجلها الطالب بالفرقة الأولى بكلية التجارة جامعة بنها، وأنها تحصلت على ورقه الأسئلة، من أحد زملاء نجلها رفضت ذكر اسمه .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3854 إدارى القسم وأصدرت النيابة العامة قرارها السابق.


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