إعلام مجلس الوزراء ‏يستعرض جهود الدولة في ‎قطاع التموين في 2018‏

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سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على الجهود المبذولة من قبل الدولة لأبرز المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع التموين، وذلك خلال عام 2018, والتي يأتي في مقدمتها قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوزيع سلع تموينية بقيمة 3.5 مليار جنيه لعدد 21 مليون بطاقة تموينية لـ68 مليون فرد، وذلك بهدف ضمان الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية للأسر الفقيرة.

 وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، إلى تشغيل عدد 3.089 منفذاً للبيع على مستوى محافظات الجمهورية تابعة لمشروع جمعيتي، وذلك لتشغيل شباب الخريجين، وتوفير السلع بأسعار مناسبة، فضلًا عن كشف الوزارة عن 174 ألف مخالفة تموينية, و118.5 ألف مخالفة في المخابز البلدية، وذلك لمواجهة احتكار بعض التجار السلع الأساسية.

 وفى سياق متصل، أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى تنفيذ الوزارة عدد 2 صومعة، لتخزين القمح والغلال بإجمالي سعة تخزينية 150 ألف طن، وتنفيذ 4 مناطق تجارية لوجستية بقيمة 1.4 مليار جنيه. وبجانب ذلك، قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بإبرام تعاقدات بقيمة 8.4 مليار جنيه من أجل توفير (لحوم سودانية, لحوم مجمدة, دواجن مجمدة, سكر بنجر).

 وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدعم المقدم للسلع التموينية يشهد تزايدًا متواصلًا، الأمر الذى يعكس حرص الدولة على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين؛ فبينما تم تخصيص حوالي 39.7 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2014/2015، وتخصيص مبلغ يقدر بـ42.9 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي 2015/2016، ومبلغ 59.7 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2016/2017، فقد قامت الوزارة بتخصيص 86.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2017/2018.



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