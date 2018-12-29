آخر ما قاله «السباعي» قبل ساعة من وفاته

29 ديسمبر 2018 - 06:57 م

توفي صباح اليوم المحلل الرياضي محمد السباعي إثر انقلاب سيارته الخاصة والتي أدت إلى وفاته في الحال.

في الوقت الذي نعاه الكثير من الوسط الرياضي والإعلامي علي رأسهم الكابتن حازم أمام ونجم المنتخب والأهلي محمد أبو تريكة.

ونشر السابعي تغريدة له علي حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قبل ساعات من رحيله قائلًا: "اللهم في يوم الجمعة بلغنا ما نود، واجعل لنا دعوة لا تُرد، وهب لنا رزقًا لا يُعد، وافتح لنا بابًا إلى الجنة لا يُسد".



