السيسي يوجه بتطوير شامل لمنظومة النقل

29 ديسمبر 2018 - 07:14 م

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، ورئيسي المخابرات العامة والرقابة الإدارية ومحافظ البنك المركزي.

وشهد الاجتماع عرضا عن جهود رفع مستوى كفاءة شبكة الطرق السريعة في مصر، وكلف الرئيس في هذا الخصوص بمواصلة تطوير منظومة النقل في مصر بشكل شامل، وتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي من خلال التوسع في تطبيقات نظم النقل الذكية على المحاور والطرق الجديدة، لما لذلك من مردود إيجابي على أمن وسلامة سائقي المركبات.