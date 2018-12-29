«الحركة المدنية» تدين حادث الهرم الإرهابي

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أتوبيس الهرم
أتوبيس الهرم

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تدين الحركة المدنية الديمقراطية الحادث الإرهابي الإجرامي الذي استهدف أمس حافلة تقل سائحين من دولة فيتنام وهو ما نجم عنه مصرع ثلاثة من السائحين ومرشد سياحي مصري.

وتشدد الحركة في بيان لها على رفضها لاستخدام العنف لتحقيق أية أهداف سياسية او غيرها، وان مثل هذه الهجمات الإرهابية لا يمكن تبريرها أو التساهل مع مرتكبيها.

 كما ان توقيت الهجوم يؤكد إن مخططي ومنفذي العملية يستهدفون إلحاق الضرر بالاقتصاد المصري وضرب موسم السياحة بعد مظاهر التعافي التي شهدها مؤخرا.

وتنعي الحركة المدنية القتلى من دولة فيتنام وتتقدم لأسرهم بخالص العزاء.

كما تعرب عن عزاءها لأسرة المرشد المصري وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين. كما تدعم الحركة جهود ملاحقة المتورطين فى هذه الجريمة وتقديمهم الى العدالة. وتطالب الحركة الأجهزة المعنية بكشف تفاصيل الحادث وكيفية وقوعه بكل شفافية.

كما تؤكد الحركة المدنية الديمقراطية إن فتح المجال العام وتمكين العمل السياسي وتحقيق العدل والتنمية ونشر العلم والتعليم من اقوي السبل لمحاصرة سرطان الإرهاب والسيطرة عليه.


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