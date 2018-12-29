» تجدد إصابة "فتحي" في العضلة الأمامية

29 ديسمبر 2018 - 07:35 م

تعرض أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة في العضلة الأمامية خلال مباراة فريقه أمام الداخلية والمقامة على ستاد بترو سبورت والمؤجلة من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتجددت إصابة فتحي في العضلة الأمامية حيث غادر المباراة في الدقيقة 58 وحل زميله كريم نيدفيد بديلا له.

وتعد هذه المباراة الأولى لفتحي بعد عودته من الإصابة حيث غاب عن المشاركة مع الأهلي منذ مباراة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت 2 نوفمبر الماضي.

ومن المقرر أن يخضع فتحي لفحص طبي لمعرفة حجم الإصابة ومدة غيابه عن الفريق.